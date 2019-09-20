Китай приступит к строительству шинного завода в Азербайджане - министр

20 сентября 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В начале 2020 года планируется приступить к строительству шинного завода в Азербайджане. Как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в беседе с журналистами в рамках состоявшегося азербайджано-китайского бизнес-форума в пятницу.

Министр отметил, что строительство завода будет осуществлять известная китайская компания CNEEC.

«Строительство нового завода планируется на территории «Сумгайытского химико-промышленного парка» (СХПП). В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству завода по производству автомобильных шин. Документ будет готов к концу текущего года», - сказал министр. Отметим, что китайская компания CNEEC считается одной из крупнейших в мире в сфере инжиниринга и строительства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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