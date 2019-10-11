ЕС готов поддержать Туркменистан в процессах модернизации и реформ

11 октября 2019 09:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) выражает свою приверженность дальнейшему укреплению партнёрства с Туркменистаном в целях поддержки процессов модернизации и реформ, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное письмо к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буряна.

"Я рад твёрдой приверженности Туркменистана сотрудничеству с ЕС в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, существующих двусторонних связей, а также эффективному партнёрству с представительством ЕС в Туркменистане", - сказано в письме.

Этот конструктивный политический диалог и целевое сотрудничество являются важными для достижения устойчивого и всеобъемлющего развития в стране и в регионе в интересах ЕС и Туркменистана, а также для обеспечения процветания наших обществ, отмечает дипломат.

Отметим, что официальный Ашхабад давно изучает возможности вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС - Южного газового коридора.

Для того, чтобы это стало реальностью к берегам Азербайджана предстоит проложить 300-километровый газопровод по дну Каспия, правовой статус которого после двадцати лет переговоров между прикаспийскими странами в прошлом году был утвержден.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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