В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)

25 октября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ADY Express (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги») начала транспортировку на экспорт первой партии карбамида, произведенного на заводе SOCAR Carbamide, сообщает Trend со ссылкой на ADY Express.

Груз транспортировали в контейнерах типа "биг-бэг" по 800 килограммов. Общий вес составил 1984 тоны. Карбамид был доставлен на грузовых автомобилях с завода на железнодорожную станцию Г.З.Тагиев, где был погружен на 40 полувагонов и отправлен в путь.

Вместе в грузинским партнером, компанией GR Logistics and Terminals, ADY Express транспортирует карбамид в порт Батуми. Отсюда груз будет доставлен до получателя в Латинскую Америку.

В ближайшее время планируется транспортировка более крупной партии карбамида.

Завод SOCAR Carbamide был введен в строй 16 января 2019 года. Завод способен производить ежегодно 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
  • В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
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