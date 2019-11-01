В Узбекистан прилетел первый чартерный рейс из Стамбула

БАКУ/Trend/-Самолет Airbus-321 турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines совершил первый чартерный рейс в Узбекистан по маршруту Стамбул-Бухара, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма Узбекистана.

Первых гостей чартерного рейса из Стамбула в Международном аэропорту Бухары торжественно встретили представители администрации Бухарской области.

Самолёт Airbus-321 турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines при поддержке узбекской компании Grand Atlas Discovery, следовавший по маршруту Стамбул-Бухара, совершил первый полет. Пассажирами чартерного рейса стали турецкие журналисты, блогеры, руководители и сотрудники туристических фирм, а также ряд религиозных деятелей и ученых.

"Мы очень рады, что приехали в гостеприимный Узбекистан. Мы ждали этого в течение нескольких лет, потому что в Турции очень много людей, которые хотят побывать здесь, чтобы насладиться историей, культурой и традициями этой уникальной страны", - отметил руководитель турецкой туристической компании "Учбей" Мухаммад Гулсерен.

Недавно сообщалось, что Турецкая авиакомпания Atlasglobal Airlines запустила прямые чартерные рейсы до узбекских городов Бухара и Самарканд в целях развития паломнического туризма.

С 31 октября по 4 ноября Atlasglobal Airlines выполнит 2 чартерных рейса Стамбул-Бухара и Стамбул-Самарканд в целях организации информационного тура с привлечением журналистов, блогеров, руководителей и работников туристических фирм, а также представителей духовенства, религиозных деятелей и ученых, говорится в сообщении.

Начиная с летнего сезона «IATA summer 2020», авиакомпанией «Atlasglobal Airlines» запланировано выполнение 50 авиарейсов в целях развития паломнического туризма, в рамках чего ожидается прибытие свыше 10 тысяч туристов.

Atlasglobal Airlines— турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции.

Автор: Фахри Вакилов

Твиттер:@vakilovfaxri

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