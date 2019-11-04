Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в законодательство АПК страны

4 ноября 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность агропромышленного комплекса страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Соответствующий закон был подписан сегодня, четвертого ноября 2019 года.

Согласно сообщению пресс-службы, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».

Отмечается, что закон направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Также сообщается, что текст закона будет вскоре опубликован в печати.

Напомним, агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике страны. Его развитие будет способствовать устойчивому развитию страны, увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни основной части населения. В настоящее время в стране активными темпами проводится Государственная программа развития агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года.

Задачами программы являются - продовольственная безопасность, доступ к рынкам сбыта и развитие экспортного потенциала, эффективность использования земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, трансферт технологий, техническая оснащенность и обеспечение предоставления качественных государственных услуг через цифровые технологии.

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