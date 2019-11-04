Что такое и какие услуги оказывает предпринимателям "Друг МСБ"? (ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - Сеть "Друзей МСБ" является одним из важных механизмов Агентства развития малого и среднего бизнеса по поддержке микро, малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, Друзья МСБ в районах и городах, где они действуют, в рамках механизмов имеющейся государственной поддержки и услуг, оказываемых Агентством, осуществляют поддержку в области информирования, консультаций, координирования с госструктурами, тренингов и обучения, охраны интересов предпринимателей, правовой помощи и др.

В настоящее время в 16 городах и районах страны действуют 18 "Друзей МСБ". Эта сеть расширяется с каждым днем.

Дополнительную информацию о механизме Друг МСБ можно получить на официальном сайте Агентства www.smb.gov.az, а также посмотрев видеоролик.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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