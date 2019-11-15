В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)

15 ноября 2019 15:07 (UTC+04:00)

Наряду с восстановлением существующих зеленых насаждений и парков, на территории Baku White City создаются новые озеленённые зоны отдыха. За последние годы в пешеходных зонах, садах и в Парке Площади Фонтанов Baku White City были посажены тысячи кустарников, декоративных и фруктовых деревьев. В настоящее время между 20-этажных зданий Паркового квартала и парка Низами создается озелененная зона отдыха - высаживаются чинары, оливы, пальмы, сосны, кипарисы и многие другие деревья, а вокруг деревьев обустраиваются скамейки.

Как исторические памятники территории, здесь восстановлены и адаптированы с ландшафтом самые передовые в мире для XIX века сооружения по очистке керосина, старинная подпорная стена, ограждавшая нефтяные хранилища в конце XIX - начале XX веков, а также водный павильон, обеспечивавший жителей чистой водой с 1890-х до 1940-х гг. От озелененной зоны отдыха в сторону Олимпийского квартала вдоль подпорной стены построен пешеходный переход в особом стиле. Композиция Baku White City и вход в парк, создающаяся в зоне отдыха, будет запечатлена на фотографиях жителей и гостей.

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  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
  • В Baku White City создается очередная зона озеленения (ФОТО)
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