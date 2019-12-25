В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)

25 декабря 2019 19:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс отбора одной квартиры в здании № 22 Ясамальского жилого комплекса, являющегося первым проектом Государственного агентства жилищного строительства, 54 квартир в здании № 23, 58 квартир в здании № 24, 60 квартир в здании № 25, 15 квартир в здании № 26 и 60 квартир в здании № 27, в целом 248 льготных квартир начался в 11:00 25 декабря 2019 года и успешно завершился за короткий срок.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, отбор 253 квартир, выставленных на продажу в соответствии с постановлением, утвержденным указом Президента Азербайджана от 24 мая 2017 года, был осуществлен через портал «Электронное правительство» при условии полной прозрачности, безопасности и в “реальном времени”. Число лиц, зарегистрировавших электронный кабинет в системе «льготные квартиры» составляет 13 995 человек.

Число участвующих в сегодняшней продаже людей составило 4176 человек. По оперативной информации, заявления по 228 квартирам из 248 были успешно подписаны и представлены гражданами.

За процессом отбора квартир в административном здании Государственного агентства жилищного строительства наблюдали представители Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджана, министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Центра развития электронного правительства и компании "Ernst & Young". Также за процессом отбора в режиме реального времени наблюдал координатор общественного совета по пропаганде электронных услуг, президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гундюз.

Согласно «Порядку приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана, на льготных условиях» на каждую из отобранных квартир в рамках того же объявления в режиме ожидания может претендовать еще два лица. Выбор квартир в режиме ожидания начнется в 11:00 27 декабря 2019 года и продлится до 11:00 30 декабря 2019 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
  • В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
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