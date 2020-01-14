В прошлом году в Азербайджане рисом засеяны тысячи гектаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агдашском районе прошло региональное совещание на тему "Текущее состояние рисоводства и предстоящие задачи".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в совещании приняли участие руководители Государственных центров аграрного развития и специалисты из Агдашского, Уджарского, Зардабского, Агсуинского, Евлахского, Гёкчайского и Самухского районов.

В совещании, которое прошло под руководством заведующего отделом Организации и мониторинга растениеводства министерства Рафаэля Гулиева, было отмечено, что с целью дальнейшего усиления государственной поддержки одной из традиционных сфер в Азербайджане - рисоводства, эффективного использования потенциала этой сферы, а также достижения роста заинтересованности к производству риса, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 9 февраля 2018 года, была утверждена "Государственная программа по развитию рисоводства в Азербайджане на 2018-2025 гг.".

Было объявлено, что в результате реализации Госпрограммы в 2019 году рисом засеяна территория площадью четыре тысячи 38 гектаров, собрано 12152 тонны урожая, а средняя урожайность составила 30,1 центнера с гектара.

"В настоящее время рисом в основном засеяны земли в Лянкяранском и Аранском экономических районах. Расширение посевных площадей, выведение новых и более урожайных сортов риса, организация семеноводства, применение инновационных методов культивации являются приоритетными направлениями реализации Госпрограммы", - сказал Гулиев.

В ходе совещания с участием руководителей Государственных центров аграрного развития соответствующих районов, специалистов Агентства аграрных услуг, ОАО "Агролизинг", а также рисоводов были обсуждены вопросы определения потребности в семенах, текущее состояние в обеспечении техникой, минеральными удобрениями и пестицидами.

По завершении мероприятия был проведен осмотр цеха по производству риса в Агдашском районе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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