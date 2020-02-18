Орхан Мамедов: Экономические реформы в стране ориентированы на развитие ненефтяного сектора

БАКУ/Trend/ - Экономические реформы в стране были ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области достаточно преуспел.

Об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, выступая на совместном бизнес-саммите USAID и Агентства развития малого и среднего бизнеса.

По его словам, малый и средний бизнес всегда играл важную роль в успешном развитии экономики страны. Экономические реформы в стране были ориентированы на развитие ненефтяного сектора и Азербайджан в этой области успешно движется к поставленным целям.

«Азербайджан занял 25-е место в последнем отчете о развитии бизнеса и вошел в число наиболее реформированных стран», - сообщил Мамедов на саммите партнерства для поддержки бизнеса и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

Как отметил Мамедов, в развитии транспортной и дорожной инфраструктуры мы занимаем второе место.

Напомним, что USAID и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса выступили с новой инициативой для поддержки бизнес и профессиональных ассоциаций.

(Автор: Фидан Бабаева)