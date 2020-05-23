Мелек Чакмак: FAO и Азербайджан успешно сотрудничают в области экологии

БАКУ /Trend/ - В рамках Программы партнерства между FAO и Азербайджаном в 2019 году успешно продолжилась реализация шести крупных проектов в области экологии и природных ресурсов.

Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

По словам руководителя офиса, в рамках Программы партнерства FAO и Азербайджана, подписанной в 2016 году и рассчитанной на срок до конца 2020 года, будет продолжаться реализация проектов.

"В настоящее время наш офис реализует различные проекты по трем основным программам. В рамках программы по управлению природными ресурсами, связанной с лесоводством, изменением климата и рыболовством, были достигнуты успешные результаты", - отметила Чакмак.

Руководитель отметила, что FAO поддерживает текущие реформы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также работу по разработке переучета лесов и подготовке планов по управлению лесами за счет средств Глобального экологического фонда и трехстороннего сотрудничества между FAO, министерством сельского хозяйства и сельских дел Турции и министерством экологии и природных ресурсов Азербайджан.

"С другой стороны, в 2019 году мы начали реализацию двух крупных проектов, финансируемых Европейским Союзом, основной целью которых является формирование системы сельскохозяйственных консультационных услуг в стране, а также обеспечение устойчивого производства местных продуктов",-сказала она.

Чакмак подытожила, что FAO также поддерживает Азербайджан в достижении приоритетных задач в рамках "Целей устойчивого развития".

Напомним, что в ноябре 2016 года FAO и правительство Азербайджана подписали Программу партнерства на 2016-2020 годы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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