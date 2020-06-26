Торговое представительство Туркменистана может открыться в Татарстане

БАКУ /Trend/ - Туркменистан может открыть торговое представительство в Татарстане (РФ).

Как сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал», об этом сказал генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов в ходе встречи с главой Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

«Для нас туркмено-российские отношения являются приоритетными», - сказал генконсул.

Атадурды Байрамов отметил, что товарооборот в Туркменистане вырос, и большая его доля приходится на Татарстан.

В связи с этим он отметил, что Туркменистан готов работать над открытием торгового представительства в Татарстане.

Отметим, что по итогам девяти месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Туркменистана и Татарстана составил 65 миллионов долларов США.

Туркменистан и Татарстан сотрудничают в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии.



Напомним, что в июне прошлого года был подписан меморандум между государственным концерном «Туркменхимия» и ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» о совместном развитии химической отрасли Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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