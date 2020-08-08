Туркменистан и Германия объединят усилия для продолжения сотрудничества в рамках международных организаций

БАКУ /Trend/ -Туркменистан и Германия намерены объединить усилия для продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом было сказано 7 августа 2020 года в ходе телефонного разговора представителей Туркменистана и Германии.

Сторонами была отмечена позитивная динамика развития взаимоотношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, была подчеркнута значимость регулярных встреч представителей государственного и частного сектора Туркменистана и Германии, которые создают возможности для расширения сотрудничества.

Помимо этого, участники телефонного разговора обменялись мнениями относительно пандемии COVID-19 и рассмотрели возможности наращивания сотрудничества по противодействию распространению коронавируса в мире.

Как ранее сообщал МИД Германии Trend, приоритетные направления для потенциальных немецких инвестиций — это проекты по диверсификации экономики и модернизации Туркменистана.

Кроме того, Германия может инвестировать в такие области в Туркменистане, как климат и окружающая среда, включая вопросы управления водными ресурсами.

“В Туркменистане действует около 50 немецких фирм", - сказал представитель МИД.

Отметим, что германские компании вносят заметный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе можно назвать деятельность таких компаний, как Siemens, Daimler, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand и ряда других.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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