Туркменистан и Иран расширят участие частного сектора в совместном сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран отметили необходимость активного привлечения к совместному сотрудничеству представителей частного сектора двух стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе видеоконференции представителей двух стран.

Сообщается, что стороны рассмотрели перспективы торгово-экономического взаимодействия. В частности, отмечалось, что партнёрство Туркменистана и Ирана включает широкий спектр направлений.

Так, стороны отметили важность регулярного проведения совместных деловых встреч для дальнейшего взаимодействия двух стран.

Отметим, что в ходе видеоконференции 12 мая, представители двух стран также обсудили сотрудничество в сфере транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов, в контексте практической реализации достигнутых ранее договорённостей между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Также, ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части одноименных городов Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева.)

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