Туркменистан и Иран расширят участие частного сектора в совместном сотрудничестве

Бизнес 7 октября 2020 10:29 (UTC+04:00)
Туркменистан и Иран расширят участие частного сектора в совместном сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран отметили необходимость активного привлечения к совместному сотрудничеству представителей частного сектора двух стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе видеоконференции представителей двух стран.

Сообщается, что стороны рассмотрели перспективы торгово-экономического взаимодействия. В частности, отмечалось, что партнёрство Туркменистана и Ирана включает широкий спектр направлений.

Так, стороны отметили важность регулярного проведения совместных деловых встреч для дальнейшего взаимодействия двух стран.

Отметим, что в ходе видеоконференции 12 мая, представители двух стран также обсудили сотрудничество в сфере транспорта и здравоохранения, строительства совместных объектов, в контексте практической реализации достигнутых ранее договорённостей между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани.

Также, ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части одноименных городов Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы по строительству автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Освобожденное от армянской оккупации село Шюкюрбейли Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО)
Освобожденное от армянской оккупации село Шюкюрбейли Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО)
ВС Армении обстреливают села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джабраила
ВС Армении обстреливают села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джабраила
SOCAR: Обстреливая нефтепровод БТД, Армения создает серьезные угрозы энергобезопасности ЕС (версия 2)
SOCAR: Обстреливая нефтепровод БТД, Армения создает серьезные угрозы энергобезопасности ЕС (версия 2)
Loading Bars
Лента новостей
Бизнес BASF по производству строительной химии теперь называется MBCC Grouр Экономика 10:45
Освобожденное от армянской оккупации село Шюкюрбейли Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 10:35
ВС Армении обстреливают села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джабраила Политика 10:35
За восемь месяцев этого года через порты Турции транспортировано более 1,9 млн тонн мазута Турция 10:33
Азербайджанская нефть продолжает уверенно дорожать Финансы 10:32
Армения реальная угроза для энергетической безопасности Европы – правительство Турции Турция 10:30
Туркменистан и Иран расширят участие частного сектора в совместном сотрудничестве Бизнес 10:29
Азербайджанская армия имеет превосходство над ВС Армении на Джабраильском направлении Политика 10:28
"Ренессанс Капитал" подтвердил прогнозы по ВВП Азербайджана на 2021 г. Финансы 10:18
Драгметаллы в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:15
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 10:15
Минэнерго США раскрыло прогнозы по добыче нефти в Туркменистане Энергетика 10:14
МИД: Риски, создаваемые Арменией в регионе, больше не должны игнорироваться Политика 10:12
BP Azerbaijan: Все наши бизнес-операции в регионе продолжаются в обычном режиме Энергетика 10:09
SOCAR: Обстреливая нефтепровод БТД, Армения создает серьезные угрозы энергобезопасности ЕС Политика 10:06
Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны Нагорно-карабахский конфликт 10:02
ANAMA: ВС Армении сбросили на мирных жителей Азербайджана 4 кассетных боеприпаса (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Минобороны Азербайджана: Выведен из строя командно-наблюдательный пункт ВС Армении Политика 09:32
Моя позиция ни в коем случае не отличается от позиции любого гражданина страны - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 09:03
Опрос CNN: Байден опережает Трампа на 16% США 08:56
Visa анонсировала запуск и расширение проектов в Азербайджане Финансы 08:42
В Конгрессе США пришли к выводу о монополизации рынка Amazon, Apple, Facebook и Google США 08:39
Более 200 человек госпитализированы в Кыргызстане после беспорядков Кыргызстан 08:21
66 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
Церцвадзе: В Грузии ожидают получения противовирусного препарата «Ремдесивир» Грузия 07:40
Объем несырьевого экспорта товаров из Ирана достиг $13,5 млрд Экономика 07:30
Глава МИД Японии высоко оценил четырехсторонний диалог с США, Индией и Австралией Другие страны 07:01
Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные $31,8 млн В мире 06:39
Надаль поставил рекорд на Roland Garros Спорт 06:14
Байден заявил, что дебаты нужно отменить, если Трамп не успеет выздороветь США 05:49
В работе Telegram произошел сбой ИКТ 05:26
Число случаев COVID-19 в мире превысило 36 млн В мире 05:05
Япония и США продолжат обсуждение альтернатив наземным системам ПРО Другие страны 04:37
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Россия 04:15
Коронавирусом заразился старший советник президента США Стивен Миллер США 03:51
Мэр Рима ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у главы ее кабинета Европа 03:23
Болтон: Трамп в случае переизбрания может возобновить торговые переговоры с КНР США 02:52
Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален В мире 02:33
Во время визита Зеленского Британия выделит Украине помощь в $6,5 млн Европа 02:05
В Белом доме заявили, что вылазка Ирана против США приведет к разгромному ответу США 01:39
Торгпред США связал рекордный рост торгового дефицита страны с импортом золота США 01:11
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом Россия 00:49
Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО) Политика 00:23
Помощник Трампа считает, что выборы в США пройдут спокойно и не приведут к беспорядкам США 6 октября 23:51
Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году Европа 6 октября 23:33
Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан Политика 6 октября 22:57
Министр юстиции обратился к коллегам из зарубежных стран Политика 6 октября 22:50
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 11 школьников — минобразования Общество 6 октября 22:49
Врач рассказал о самочувствии Трампа США 6 октября 22:20
Хасан Роухани позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 6 октября 22:04
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 290 тысячам Турция 6 октября 22:01
Азербайджанская армия не воюет с армянским народом, она сражается с агрессором, оккупировавшим наши земли — Лариса Тарусова Социум 6 октября 21:49
Минфин Азербайджана в очередной раз выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 6 октября 21:40
Бакинская фондовая биржа включила в листинг облигации ООО Ferrum Kapital Финансы 6 октября 21:36
Приостановлена подача питьевой воды в Говсан Общество 6 октября 21:36
Минобороны Азербайджана: В азербайджанской армии нет проблем в медицинском обеспечении Общество 6 октября 21:35
Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 21:32
Генпрокурор Азербайджана направил обращение генсеку Amnesty International Политика 6 октября 21:32
Международный Красный Крест создал для нашей армии специальные брошюры - Минобороны Азербайджана Политика 6 октября 21:31
В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад боеприпасов ВС Армении - Минобороны Политика 6 октября 21:27
На территории Геранбойского района обнаружен кассетный снаряд - АНАМА (ФОТО) Политика 6 октября 21:23
Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 21:20
Армянские СМИ обманывают свой народ, распространяя дезинформацию - минобороны Азербайджана Политика 6 октября 21:13
Flightradar24 показал летящий из Ливана в Армению борт с наемниками (ФОТО) Армения 6 октября 21:09
Бывший Президент Монтенегро направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 6 октября 21:06
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры захваченных у армян поста и трофеев Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 20:57
Максим Шевченко: Азербайджану нужно стиснув зубы, метр за метром, освобождать свои земли от армянской оккупации (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 20:29
Обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении вызывают разрушения и пожары — МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 6 октября 19:48
Помощник Президента Азербайджана проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении Политика 6 октября 19:41
Армия Азербайджана захватила еще несколько единиц бронетехники ВС Армении (ВИДЕО) Политика 6 октября 19:36
Грузинский эксперт: Обстрелы мирного населения Азербайджана со стороны Армении — акт отчаяния Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 19:33
В рядах ВС Армении уничтожены еще два террориста-наемника (ФОТО) Политика 6 октября 19:33
ВС Армении вновь обстреляли населенные территории Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 19:21
Обе палаты парламента Афганистана поддержали территориальную целостность Азербайджана Политика 6 октября 18:51
Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении - полковник-ветеран Политика 6 октября 18:38
В белорусских СМИ будет шире освещаться правда о военной агрессии Армении против Азербайджана Политика 6 октября 18:25
Омбудсмен Азербайджана осуществила в Гяндже миссию по расследованию фактов (ФОТО) Общество 6 октября 18:02
Азербайджанские НПО обратились в Палату представителей Конгресса США Политика 6 октября 18:01
Аварцы Азербайджана всецело поддерживают доблестную армию в борьбе с армянскими агрессорами – Расул Чунаев (ФОТО) Спорт 6 октября 17:59
Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху - Чавушоглу Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 17:57
В Шамкирском районе Азербайджана завершается реконструкция автомобильной дороги (ФОТО) Транспорт 6 октября 17:33
Заявления Макрона по нагорно-карабахскому конфликту ставит под сомнение беспристрастность Франции в МГ ОБСЕ - Европейский аналитик Нагорно-карабахский конфликт 6 октября 17:28
Потребление нефти вернется к уровню 2019 года спустя четыре года - Fitch Solutions Энергетика 6 октября 17:21
Electrogas Malta огласила объем закупки сжиженного природного газа у SOCAR Энергетика 6 октября 17:18
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО) Политика 6 октября 17:10
Обнародована активность продаж хлопчатобумажной пряжи на бирже Туркменистана в сентябре Бизнес 6 октября 17:08
Нидерландское телевидение рассказало об успехах азербайджанской армии Политика 6 октября 17:01
Через порты Турции было перевезено более 37 тыс. тонн доломита Турция 6 октября 17:00
Резолюция конгрессменов США противоречит интересам Европы — депутат Политика 6 октября 16:50
PMCG: Финансовая активность в грузинской экономике с годами растет Бизнес 6 октября 16:46
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 6 октября 16:44
Глава МИД Турции: Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения Политика 6 октября 16:43
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим перечислить средства в Фонд помощи ВС Политика 6 октября 16:41
Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалам Sky News Arabia и GEO TV (ВИДЕО) Политика 6 октября 16:39
Президент Ильхам Алиев: Турция играет стабилизирующую роль в регионе Политика 6 октября 16:38
Обнародованы результаты приема на вакантные места в колледжах Азербайджана Общество 6 октября 16:37
Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор Политика 6 октября 16:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция Политика 6 октября 16:34
AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана Экономика 6 октября 16:30
Все новости