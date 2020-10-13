Проект по внедрению точечного земледелия реализуется в Казахстане

Проект по внедрению системы точечного земледелия реализуется Институтом научно-производственного центра им. А. Бараева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно-производственный центр зернового хозяйства им А.Бараева занимается в основном проблемами растениеводства. Основная цель – выведение новых сортов зерновых, крупяных и кормовых культур, размножение этих сортов, реализация и внедрение их в крестьянские хозяйства нашего региона», - отметил в интервью журналистам и.о. директора института Бахыт Ерболатов.

По его словам, на сегодня посевные площади института занимают более 5 тысяч га, из них 3,5 тысячи га засеваются зерновыми культурами.

«Уборку урожая завершили. В этом году урожайность получили неплохую, если быть точнее, то 18 центнеров с гектара в среднем получили по пшенице, более 25 центнеров по ячменю, это основные культуры, которыми мы занимаемся. Кроме этого, у нас сеется лен, гречиха, просо, многолетние травы. В принципе семенами мы в достаточном количестве обеспечены. На реализацию порядка около 3 тысяч тонн мы в этом году высадим семена. Мы также занимаемся еще и научной частью, то есть не только семеноводством, но и проводим научные работы в системе ведения земледелия. У нас сейчас хорошо идет проект по внедрению системы точечного земледелия. То есть, это новое направление в системе земледелия. Для этого была принята специальная программа. И на полигоне в 3 тысячи гектаров земли мы проводим эти работы», - добавил Бахыт Ерболатов.

Ранее сообщалось, что представители партии «Ауыл» ознакомились с деятельностью центра зернового хозяйства им А. Бараева.