AstraZeneca сообщила о возобновлении испытаний своей вакцины в США

США стали последней по счету страной, в которой возобновится проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном компанией в пятницу вечером.

"Клинические испытания вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета AZD1222 возобновились по всему миру после того, как регулирующие органы США, Великобритании, Бразилии, ЮАР и Японии подтвердили, что это безопасно, - говорится в документе. - Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сегодня разрешило вновь начать испытания в США после того, как в течение последних недель это произошло в других странах. Управление изучило данные о безопасности препарата, полученные в ходе испытаний в разных странах мира, и пришло к выводу о безопасности их возобновления".

В компании повторили, что ожидают получить данные об эффективности вакцины к концу этого года.

В начале сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний своего препарата из-за подозрений на возникновение серьезного побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным, и указали на то, что остановка испытаний и проведение требуемых проверок в подобных случаях являются стандартной процедурой. Это был уже второй случай приостановки испытаний британского препарата, и оба раза регулирующие органы приходили к выводу о невысокой вероятности наличия связи между наблюдавшимися заболеваниями и вакциной либо о нехватке данных для того, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии такой связи, после чего испытания возобновлялись.