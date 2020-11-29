Розничный товарооборот Нахчыванской АР сократился
БАКУ /Trend/ - Розничный товарооборот Нахчыванской АР составил в январе-октябре 2020 года составил 1,491 миллиарда манатов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР Азербайджана.
По данным госкомстата, розничный товарооборот Нахчыванской АР в январе-октябре 2020 года сократился на 0,2 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.
В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Нахчыванской АР составил 386,846 миллионов долларов.
Объем внешнеторгового оборота Нахчыванской АР на 1,6 процента превышает показатель соответствующего периода прошлого года.
В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 334,049 миллиона долларов, что позволяет говорить о росте экспорта в годовом исчислении на 0,9 миллиона долларов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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