Розничный товарооборот Нахчыванской АР сократился

БАКУ /Trend/ - Розничный товарооборот Нахчыванской АР составил в январе-октябре 2020 года составил 1,491 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР Азербайджана.

По данным госкомстата, розничный товарооборот Нахчыванской АР в январе-октябре 2020 года сократился на 0,2 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Нахчыванской АР составил 386,846 миллионов долларов.

Объем внешнеторгового оборота Нахчыванской АР на 1,6 процента превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 334,049 миллиона долларов, что позволяет говорить о росте экспорта в годовом исчислении на 0,9 миллиона долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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