Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций
БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года Азербайджан импортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на сумму 37,339 миллионов долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, рост импорта кораблей, лодок и плавучих конструкций из зарубежных стран вырос в 6,2 раза.
"В январе-октябре 2020 года Азербайджан экспортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на сумму 105,65 тысяч долларов", - говорится в информации.
Отметим, что ООО "Бакинский Судостроительный Завод" был зарегистрирован как резидент Гарадагского промышленного парка.
Завод, отвечающий современным требованиям, созданный на базе технологий Финляндии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Кореи и Сингапура, производит сборку и ремонт танкеров, сухогрузов и судов различного назначения.
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2019 году увеличила свою долю в Бакинском судостроительном заводе с 70,21 процентов до 87,47 процентов.
Другими акционерами завода являются Азербайджанская инвестиционная компания (8,95 процентов) и KV Enterprises B.V. (3,58 процента, Сингапур).
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
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