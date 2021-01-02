В Грузии вырос экспорт фундука

БАКУ /Trend/ - По данным с 1 августа по 27 декабря 2020 года, Грузия экспортировала 13,8 тысячи тонн фундука на сумму 70,7 миллиона долларов, соощает Trend со ссыкой на грузинские СМИ.



Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 4 тысяч. тонн (41%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019 года. В денежном выражении рост экспорта увеличился на 21,5 миллиона долларов (44%).



По прогнозам, в 2020 году должны собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта составит около 100 миллионов долларов.



В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.



Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки стран ЕС:



Германия — 3694 тонны, Италия — 3368 тонн, Чехия — 660 тонн, Литва — 379 тонн, Польша — 354 тонны, Испания — 408 тонн, Болгария — 322 тонны, Франция — 274 тонны, Латвия — 106 тонн, Греция — 97 тонн, Эстония — 88 тонн, Люксембург — 84 тонны, Словакия — 74 тонны, Бельгия — 44 тонны, Австрия — 22 тонны и Хорватия — 10 тонн.



Грузинский фундук также экспортируется в такие страны, как Армения — 807 тонн, Россия — 627 тонн, Турция — 530 тонн, Беларусь — 404 тонны, Украина — 240 тонн, Бразилия — 186 тонн, Алжир — 185 тонн, Канада — 146 тонн, Саудовская Аравия — 145 тонн, Мексика — 67 тонн, Узбекистан — 58 тонн, Сирия — 50 тонн, Швейцария — 47 тонн, Объединенные Арабские Эмираты — 44 тонны, Иордания — 38 тонн, Великобритания — 35 тонн, Ирак — 24 тонны, США — 19 тонн.