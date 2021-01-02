В Грузии вырос экспорт фундука

Бизнес 2 января 2021 11:35 (UTC+04:00)
В Грузии вырос экспорт фундука

БАКУ /Trend/ - По данным с 1 августа по 27 декабря 2020 года, Грузия экспортировала 13,8 тысячи тонн фундука на сумму 70,7 миллиона долларов, соощает Trend со ссыкой на грузинские СМИ.

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 4 тысяч. тонн (41%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019 года. В денежном выражении рост экспорта увеличился на 21,5 миллиона долларов (44%).

По прогнозам, в 2020 году должны собрать 50 тысяч тонн урожая фундука, а прогнозируемая выручка от экспорта составит около 100 миллионов долларов.

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки стран ЕС:

Германия — 3694 тонны, Италия — 3368 тонн, Чехия — 660 тонн, Литва — 379 тонн, Польша — 354 тонны, Испания — 408 тонн, Болгария — 322 тонны, Франция — 274 тонны, Латвия — 106 тонн, Греция — 97 тонн, Эстония — 88 тонн, Люксембург — 84 тонны, Словакия — 74 тонны, Бельгия — 44 тонны, Австрия — 22 тонны и Хорватия — 10 тонн.

Грузинский фундук также экспортируется в такие страны, как Армения — 807 тонн, Россия — 627 тонн, Турция — 530 тонн, Беларусь — 404 тонны, Украина — 240 тонн, Бразилия — 186 тонн, Алжир — 185 тонн, Канада — 146 тонн, Саудовская Аравия — 145 тонн, Мексика — 67 тонн, Узбекистан — 58 тонн, Сирия — 50 тонн, Швейцария — 47 тонн, Объединенные Арабские Эмираты — 44 тонны, Иордания — 38 тонн, Великобритания — 35 тонн, Ирак — 24 тонны, США — 19 тонн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
И.о.премьер-министра Кыргызстана провел совещание по общественно-политической ситуации в стране
И.о.премьер-министра Кыргызстана провел совещание по общественно-политической ситуации в стране
И.о.премьер-министра Кыргызстана и посол России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
И.о.премьер-министра Кыргызстана и посол России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Внешний долг Кыргызстана превысил 60% ВВП - Минфин
Внешний долг Кыргызстана превысил 60% ВВП - Минфин
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1 050 транспортных средств Общество 12:32
Завтра в Баку ожидается мелкий моросящий дождь Общество 12:28
AzerGold вошло в число лидеров в государственном секторе по экспорту из Азербайджана Бизнес 12:20
НПЗ STAR превысил прогнозные объемы переработки нефти в 2020 году Энергетика 12:18
Статус нефтегазовых проектов Казахстана на декабрь 2020 года Энергетика 12:16
Распространены видеокадры из села Еникенд Губадлинского района (ВИДЕО) Общество 11:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семье Робера Оссейна Политика 11:51
Прошла любовь… – новая реальность героев фильмов "День прошёл" и "Не та, так эта" (ФОТО) Культура 11:51
В Грузии вырос экспорт фундука Бизнес 11:35
Сложившаяся ситуация в Армении - горькое последствие ее захватнической политики - депутат Политика 11:35
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста Казахстан 11:30
Большая доля ненефтяного экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Бизнес 11:22
Казахстанская компания по транспортировке нефти привлечет услуги ремонта оборудования Тендеры 11:05
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 10:55
Казахстанская строительно-монтажная компания закупит стальные трубы Тендеры 10:47
АН Азербайджана о сферах, которые можно развивать в Карабахе Экономика 10:25
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы ИКТ 10:18
Дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз» закупит аккумуляторы Тендеры 10:14
Госбюджет 2021 года восстановит экономический рост Азербайджана Финансы 10:12
Четыре ливанских авиалайнера повреждены в результате оружейных салютов на Новый год Арабские страны 10:00
Еще три префектуры Японии намерены призвать правительство ввести режим ЧС Другие страны 09:57
Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 09:53
Большое интервью председателя правления “PASHA Life” Экономика 09:23
Увеличилась сумма экспорта из Азербайджана фруктов и овощей Бизнес 09:17
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана осталось положительным Бизнес 09:16
Теймур Раджабов вышел в финал шахматного турнира Airthings Masters Общество 09:08
Улицы Баку в очередной раз были продезинфицированы (ФОТО) Общество 09:04
В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в 14 префектурах Другие страны 08:53
Грузинская E-Space намерена предложить региональную программу по зарядным устройствам с 2021 года Энергетика 08:24
SOFAZ не планирует дополнительные изменения в валютном портфеле в ближайшем будущем Энергетика 08:19
Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС Другие страны 08:07
Иран сократил экспорт природного газа в Ирак Иран 07:43
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР Узбекистан 07:18
Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США США 06:53
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1 Россия 06:14
В Ливане режим гражданской мобилизации в связи с коронавирусом продлили до 31 марта Арабские страны 05:12
Пользователи WhatsApp установили рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день В мире 04:05
В Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат США 03:04
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до десяти матчей Спорт 02:07
Береговая охрана Туниса спасла в открытом море более 20 нелегальных мигрантов В мире 01:43
Пять человек погибли в Йемене в результате атаки хуситов Арабские страны 01:09
Трамп объявил о митинге своих сторонников США 00:45
Во Франции оштрафовали 6,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа в Новый год Европа 00:21
В индустриальной зоне Алматы в Казахстане запущены в 2020 году три проекта Бизнес 00:01
Гендиректор МАГАТЭ уведомил о плане Ирана начать обогащение урана до 20% В мире 1 января 23:34
Самолет столкнулся с воздушным шаром во время посадки в Боготе Другие страны 1 января 23:06
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 млн США 1 января 22:38
Майк Тайсон заявил о готовности драться в 2021-м Спорт 1 января 22:17
Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 2,5 млн Европа 1 января 22:01
В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация Бизнес 1 января 21:35
В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте Финансы 1 января 21:33
В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса Турция 1 января 21:28
Иран экспортировал бензина на сумму около $1,4 млрд за первые семь месяцев 2020 года Энергетика 1 января 21:00
Рыболовный флот Грузии пополнился десятью новыми судами Экономика 1 января 20:54
Пенсия по возрасту повысилась в Казахстане Финансы 1 января 20:51
Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований Спорт 1 января 20:36
США ввели санкции против банка Кубы BFI, который якобы контролируется ВС страны Финансы 1 января 20:17
Премьер-министр Болгарии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 1 января 20:00
В Индии одобрили вакцину Оксфорда и AstraZeneca против коронавируса Другие страны 1 января 19:58
Более 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять компаний Финансы 1 января 19:37
На Кубе началась реформа финансовой системы Финансы 1 января 19:28
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов США 1 января 19:11
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН Туркменистан 1 января 18:52
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура Происшествия 1 января 18:45
Видеокадры из села Малаткешин Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 1 января 18:41
BioNTech к концу января определится с возможностями дополнительного производства вакцины Европа 1 января 18:41
В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 4 472 человек вылечились Общество 1 января 18:19
Во Вьетнаме выявлены девять новых завозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 1 января 18:19
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО) Культура 1 января 18:02
В Лейпциге сгорели семь джипов Бундесвера в новогоднюю ночь Европа 1 января 18:01
Франция ужесточит ограничения Европа 1 января 17:44
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек Общество 1 января 17:31
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 1 января 17:30
Проект Южного газового коридора важен для укрепления энергетической независимости Грузии - Турнава Энергетика 1 января 17:29
Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане Финансы 1 января 17:27
ANAMA и МВД Азербайджана обратилось к населению Общество 1 января 17:10
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 1 января 16:55
Первый чай в свободной Шуше (ФОТО) Общество 1 января 16:27
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО) Социум 1 января 16:17
В Шуше восстановлено радио-телевещание (ФОТО) Общество 1 января 16:09
Во Франции три жандарма пострадали при попытке разгона вечеринки с участием 2 тыс. человек Европа 1 января 15:52
Ким Чен Ын написал северокорейцам письмо в Новый год вместо обращения Другие страны 1 января 15:35
Небоскреб Бурдж Халифа в новогоднюю ночь окрасился в цвета флага Азербайджана (ВИДЕО) Арабские страны 1 января 15:19
Неизвестные сожгли около 60 автомобилей в новогоднюю ночь на востоке Франции Европа 1 января 15:03
Из Германии в Азербайджан - музыка Победы от Нармин Наджафли (ВИДЕО) Культура 1 января 14:46
МИД Афганистана приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в Кабуле Политика 1 января 14:37
В Азербайджане к концу 2020 года вырос объем безналичных операций Финансы 1 января 14:31
Грузия покупает электроэнергию у России, Азербайджана и Турции - Министр Энергетика 1 января 14:13
753 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 1 января 14:11
Назван объем производства электроэнергии в Иране Энергетика 1 января 14:09
В Лос-Анджелесе вступил в силу запрет на продажу и производство вещей из натурального меха США 1 января 13:55
В Словакии максимально ужесточили ограничения из-за коронавируса Европа 1 января 13:43
TAP внесет вклад в экономическую безопасность и процветание Азербайджана - Ариэль Коэн Экономика 1 января 13:30
США проголосовали против бюджета ООН из-за антисемитизма и антииранских санкций Финансы 1 января 13:20
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Россия 1 января 13:02
Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2021 год Финансы 1 января 12:45
Власти китайского Хэйхэ запретили жителям улетать из города Другие страны 1 января 12:27
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Общество 1 января 12:09
Минобороны Японии намерено разработать беспилотный истребитель к 2035 году Другие страны 1 января 12:01
МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года Спорт 1 января 11:39
Все новости