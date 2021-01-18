Министерство экономики обнародовало объём реализованной продукции в промышленных парках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В промышленных парках Азербайджана к началу 2021 года зарегистрировано 50 резидентов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, на сегодняшний день начали свою деятельность 36 резидентов, в экономику Азербайджана инвестировано 3,5 миллиарда долларов.

"По промышленным паркам осуществлена продажа на 3,3 миллиарда манатов, и 25 процентов продаж приходится на экспорт" – отметил министр.

Напомним, что ранее Микаил Джаббаров, комментируя ситуацию в Сумгаитском химическом промышленном парке, заявлял, что к этой территории проявляется большой интерес со стороны предпринимателей и зарубежных инвесторов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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