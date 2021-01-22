Поддержка возрождения Карабаха должна стать образом жизни – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Поддержка возрождения Карабаха должна стать образом жизни.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, этот процесс должен быть неотъемлемой частью системы ценностей.

«Фонд возрождения Карабаха будет строить свою деятельность в этом направлении», – сказал Джаббаров.

Фонд возрождения Карабаха был создан Указом Президента Азербайджана от 4 января 2021 года. Фонд будет заниматься оказанием финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, а также привлечением инвестиций и развитием в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, необходимой агитационной деятельностью внутри страны и за рубежом.

Напомним, что ранее министр экономики сообщил о готовой концепции восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации земель. По словам Микаила Джаббарова, меры, предпринимаемые государством по восстановлению и развитию освобожденных территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций главным образом в ненефтяной сектор.