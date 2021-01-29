ЕС намерен реализовать программы на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как только на всех освобожденных территориях Азербайджана будет обеспечена безопасность и население вернется туда, будет рассмотрена возможность реализации на этих территориях программ ЕС.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, проекты ЕС реализуются по всей стране, и они могут быть реализованы и на освобожденных территориях.

Янкаускас отметил, что представители ЕС неоднократно высказывали свою поддержку полному восстановлению освобожденных территорий.

(Автор: Джейла Алиева)

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