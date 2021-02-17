БАКУ /Trend/ - Финансовое сотрудничество Азербайджана с Россией направлено на выход российских компаний на азербайджанский рынок.

Как сообщает Trend со ссылкой на Торговое представительство Азербайджана в России, сегодня состоялось заседание бизнес-клуба Торгового представительства Азербайджана в России по теме: «Сотрудничество Азербайджана и России в финансовом секторе».

В ходе мероприятия обсуждались вопросы развития финансового взаимодействия между двумя странами и выявления перспективных направлений сотрудничества в этой области.

С приветственным словом к участникам заседания обратились главный советник аппарата Торгового представителя Азербайджана в России Намиг Халилов и руководитель представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиев. Модератором заседания выступила Мария Суворовская.

"Были выдвинуты предложения по совместным мероприятиям и проектам, направленным на выход российских компаний на азербайджанский рынок",– говорится в сообщении.

Отметим, что Торговым представительством ведётся большая работа по содействию организации открытого, быстрого и конструктивного диалога между деловыми кругами Азербайджана и России. Это и бизнес-миссии, и участие в выставках, и заседания Бизнес-клуба Торгового представительства, а также другие значимые проекты и начинания. Ежегодно Азербайджан активно участвует в выставке WorldFood Moscow и международной выставке «Продэкспо», выступает страной-партнёром, организовывает единые национальные стенды Made in Azerbaijan, где посетители имеют возможность подробно ознакомиться с многообразием продуктов питания азербайджанского производства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)