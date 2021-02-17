Экономические ресурсы Карабаха должны быть включены в эффективный оборот - минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Одними из основных направлений экономической политики Азербайджана станут: возрождение, реинтеграция и развитие освобожденных от армянской оккупации территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, потенциал Карабаха должен быть восстановлен, а его ресурсы - включены в эффективный оборот.

Также Микаил Джаббаров заявлял, что новая геополитическая реальность, глобальные планы восстановления в Карабахе и открытие транспортных связей в регионе будут способствовать развитию и занятости в Азербайджане. Возрождение Карабаха укрепит стабильность на Кавказе и усилит роль Азербайджана как регионального центра.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni