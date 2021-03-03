Поступления по выплатам госсоцстрахования в Азербайджане выросли на 8,8% - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Реформы, направленные на прозрачность рынка труда, основаны на долгосрочных целях.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, за два месяца текущего года поступления по выплатам обязательного государственного социального страхования выросли на 8,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Джаббаров отмечает, что поступления сверх прогноза составили 65,4 миллиона манатов.

Ранее министр экономики сообщил, что по итогам 2020 года налоговые поступления по ненефтяному сектору составили 5,6 миллиарда манатов, что стало наивысшим показателем.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni