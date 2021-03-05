Прогресс Азербайджана по уровню экономической свободы является результатом последовательных реформ - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2021 году по уровню экономической свободы занял 38-е место среди 178 стран, продвинувшись на шесть ступеней по сравнению с предыдущим годом и на 22 ступени - по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter пишет министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он также отмечает, что общий балл Азербайджана, который находится на 23-м месте среди 45 стран Европейского региона, выше среднего балла по миру.

В публикации говорится, что Азербайджан с 70,1 балла входит в рейтинге по уровню экономической свободы в категорию "преимущественно свободных" стран.

Министр отмечает, что достигнутый успех является результатом последовательных и системных социально-экономических реформ, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni