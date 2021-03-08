В Узбекистане в 2020 году открылись 305 компаний с турецким капиталом

В Узбекистане в 2020 году наибольшее количество компаний открыла Турция, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

Согласно данным Государственного комитета республики, в течение прошлого года в стране запустили бизнес 305 турецких предприятий (всего открылось 1715 иностранных компаний). Следом идёт Россия, которая представлена 265 новыми предприятиями, а также Китай — 147.

На 1 февраля 2021 года количество действующих предприятий в Узбекистане с турецким капиталом составляет 1611. На первом месте — Россия (2113), втором — Китай (1812).

По итогам прошлого года Турция стала пятым крупнейшим торговым партнёром Узбекистана — 2,1 млрд долларов (экспорт — $1 млрд, импорт — $1,1 млрд).