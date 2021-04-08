БАКУ /Trend/ - Иран направил экспортный груз в Туркменистан, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал "Туркменпортал".

Грузовые вагоны из Ирана прибыли на железнодорожную станцию Этрек в Туркменистане через пограничный переход Инчебурун, расположенный на маршруте железной дороги Иран-Туркменистан-Казахстан.

Согласно информации, количество железнодорожных вагонов для перевозки грузов в Туркменистан увеличится до 30 с нынешних 20.

Отметим, что ранее Иран и Туркменистан закрыли границы из-за пандемии коронавируса, однако затем стороны в ходе видеоконференции рассмотрели вопросы активизации транспортных перевозок.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Иран возобновили торговлю через пограничный терминал одноименных городов Сарахс.

Также ранее открылся новый автомобильный мост, соединивший две части города Сарахс по обе стороны туркмено-иранской границы. Это был второй совместный проект развития границы, связанный со строительством автомобильных мостов между двумя странами, направленный на расширение и развитие автомобильных перевозок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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