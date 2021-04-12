Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана впервые превысил $500 млн – министр

БАКУ /Trend/ - Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана за январь-март 2021 года составил 501,6 миллиона долларов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16,4 процента.

«Это показатель устойчивости азербайджанской экономики даже в период пандемии», – заметил Микаил Джаббаров.

Министр подчеркнул, что объем ненефтяного экспорта в январе-марте 2021 года достиг рекордного показателя по сравнению с аналогичными периодами в годы независимости. Таким образом, за первые три месяца 2021 года экспорт ненефтяной продукции Азербайджана впервые превысил 500 миллионов долларов.

Ранее Микаил Джаббаров отметил, что перед Министерством экономики Азербайджана, как и в предыдущие годы, стоит задача по устойчивой диверсификации экономики, в связи с этим предусматривается разработать концепцию, которая будет способствовать росту ненефтяного экспорта. К 2025 году объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni