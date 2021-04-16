Туркмено-китайское партнёрство имеет потенциал роста в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Туркмено-китайское партнёрство имеет потенциал для приумножения усилий в топливно-энергетическом комплексе, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом было сказано в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с чрезвычайным и полномочным послом Китая в стране Цянь Найчэном.

Отмечалось, что важными в двусторонних отношениях являются гуманитарно-культурные связи, укреплению которых способствуют различные акции, научные и творческие форумы, а также Межправительственный туркмено-китайский комитет по сотрудничеству.

Напомним, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде сфер. В частности, это сотрудничество в энергетической сфере.

Так, в Туркменистане вводится в строй новое месторождение на территории "Багтыярлык", разведку, обустройство и разработку которого осуществляет «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC).

Отметим, что объём инвестиций CNPC, действующей с 2007 года на этой контрактной территории в восточной части Туркменистана, на начало 2020 года составил более 8,2 миллиарда долларов.

Общий объём добычи - свыше 1,5 миллиона тонн газового конденсата и более 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 93 миллиардов кубометров были экспортированы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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