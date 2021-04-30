Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд

Общая выручка компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, за первые три месяца текущего года составила $1,04 млрд. Об этом говорится в опубликованной в четверг финансовой отчетности компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый квартал стал крепким стартом для 2021 года с общей выручкой в $1,04 млрд, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба слова финансового директора компании Неда Сигала.

Доходы от рекламы за отчетный период, который завершился 31 марта, составили $899 млн, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Согласно ожиданиям компании, общая выручка Twitter во втором квартале составит от $980 млн до $1,08 млрд.