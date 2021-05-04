Подписан меморандум о сотрудничестве между ГНС Азербайджана и Межбанком

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между учебным центром Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики и Международным банком Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ГНС Азербайджана.

Согласно информации, меморандум подписали исполняющий обязанности начальника учебного центра Мирали Кязимов и генеральный директор Международного банка Азербайджана по корпоративному бизнесу Наргизханым Билендерли.

«Основной целью меморандума является повышение квалификации клиентов банка в области экономики, права, финансов, бухгалтерского учета и налогового законодательства. В задачи документа также входит проведение совместных научных исследований по различным актуальным темам, обмен информацией, реализация мероприятий, инновационных проектов, совместное использование имеющихся возможностей для достижения налаживания региональных и международных связей», – отметили в ведомстве.

В ГНС подчеркнули, что в рамках совместного сотрудничества будет осуществлен взаимный обмен учебными материалами.

«Будут организованы тренинги по направлениям деятельности сотрудников, имеющим важное значение для развития теоретических знаний и практических навыков по необходимым профессиям и специальностям. Для членов Клуба предпринимателей, созданного банком и являющегося платформой делового сотрудничества бизнесменов, будут проведены различные тренинги, научно-практические конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия в налоговой сфере, подготовлены учебно-методические пособия», – говорится в информации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva