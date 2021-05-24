Туркменистан и Санкт-Петербург обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Санкт-Петербург (РФ) обсудили аспекты двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова и вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым и руководителем НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Букато.

В ходе беседы была подчеркнута позитивная динамика взаимодействия Туркменистана с регионами России.

Отмечается, что в настоящее время Туркменистан и Санкт-Петербург плодотворно взаимодействуют в сферах строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, судостроения, образования, культуры.

Между сторонами стали регулярными встречи представителей государственного сектора, бизнес-сообществ, мастеров культуры.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел России, в 2020 году положительная динамика в российско-туркменской торговле продолжилась: по сравнению с 2019 годом товарооборот увеличился на 39,6 процента и достиг 970,2 миллиона долларов (без учёта поставок туркменского газа). Объём экспорта увеличился на 19,6 процента (до 649,5 миллиона долларов), импорта – на 11,6 процента (до 320,6 миллиона долларов).

«В 2020 году в Туркменистан в основном экспортировались металлы и изделия из них, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства», – отметили в ведомстве.

Основной продукцией импорта из Туркменистана были: продукция химической промышленности; текстиль, изделия из него, обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; минеральные продукты.

(Автор: Джейла Алиева)

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