Парламент Грузии принял закон «Об информационной безопасности»

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон «Об информационной безопасности», сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это законодательная инициатива, которая была представлена парламенту еще в 2019 году. Рассмотрение законопроекта во всех трех чтениях происходило в парламенте предыдущего созыва и остановилось на голосовании в третьем чтении.

На пленарном заседании проект был поддержан 77 голосами, против проголосовали двое.

Как заявил перед голосованием председатель парламента Грузии Каха Кучава, около десяти дней назад в связи с законопроектом состоялась встреча с экспертами. На встрече также были представлены посольства, с помощью которых и был разработан проект.

Перед голосованием была скорректирована дата вступления в силу закона и это 30 декабря 2021 года.

Согласно законопроекту, предполагается категоризация субъектов критических информационных систем. В частности, субъекты критических информационных систем разделяются на 3 категории. Проект также предполагает определение полномочий Оперативно-технического агентства в процессе установления информационной безопасности и обеспечения кибербезопасности.

Кроме того, проектом предусматривается введение административных санкций за нарушение требований, предполагаемых законодательством по информационной безопасности.

(Автор: Таммилла Мамедова)