Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства - МИД

Бизнес 23 июня 2021 00:01 (UTC+04:00)
Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства - МИД

БАКУ /Trend/ - Грузия является одной из приоритетных для Латвии стран с точки зрения европейской политики соседства и "Восточного партнерства", а также в контексте латвийской политики сотрудничества в целях развития.

Об этом сообщили Trend в МИД Латвии.

"До пандемии COVID-19 отношения между Латвией и Грузией развивались очень позитивно благодаря визитам на высоком уровне и расширению сотрудничества на деловом уровне", - сказали в министерстве.

По словам источника, в 2019 году двусторонний товарооборот продолжил расти, но в 2020-м было зафиксировано его значительное сокращение из-за пандемии коронавируса.

"В 2020 году Грузия являлась 54-м крупнейшим торговым партнером Латвии (49-е место по экспорту, 53-е - по импорту). Существует потенциал для экономического сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, машин и механического оборудования, транспорта и логистики, туризма, образования, информационных технологий, инноваций и стартапов, а также окружающей среды (включая управление отходами и чистые технологии)", - сказали в МИД.

"По мере стабилизации ситуации и после снятия ограничений по COVID-19 для нас будет особенно важно развивать взаимодействие между предпринимателями Латвии и Грузии с целью активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметили в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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