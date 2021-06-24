БАКУ /Trend/ - В Лебапском регионе Туркменистана завершился сбор урожая пшеницы, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что регион сдал государству свыше 310 тысяч тонн пшеницы, успешно выполнив поставленный план.

Напомним, что в нынешнем году в Туркменистане с 690 тысяч гектаров планируется собрать 1,4 миллиона тонн зерна, в том числе в Ахалском регионе – 400 тысяч тонн, Марыйском – 345 тысяч тонн, Лебапском – 310 тысяч тонн, Дашогузском – 265 тысяч тонн и Балканском – 80 тысяч тонн.

Основная часть сельскохозяйственных угодий была засеяна такими сортами пшеницы, как «Сахраи», «Джуван», «Берекетли», «Ёлотен-1», «Ёлотен-3», «Туркменбаши-1», «Гошант», «Мирас», «Ровач», «Хасыллы» и «Ватан».

Отметим, что государство оказывает целенаправленную поддержку развитию сельскохозяйственной отрасли Туркменистана. В частности, переоснащается и модернизируется вся производственная инфраструктура агропромышленного комплекса, развивается химическая индустрия, закупаются современные тракторы, комбайны и другая техника.

В стране из пахотных земель созданы специальные земельные фонды сельскохозяйственного назначения. Из этих фондов в пользование акционерным обществам, фермерам, другим юридическим лицам выделяются земельные участки сроком до 99 лет. Также с 2019 года повышены государственные закупочные цены на пшеницу и хлопок.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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