Азербайджан нарастил импорт грузинского вина

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 73,9 тонны виноградных вин стоимостью 274,7 тысячи долларов США, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Сообщается, что в годовом сравнении стоимость экспортированных в Азербайджан виноградных вин выросла на 141,6 тысячи долларов, или в 2,1 раза, а объем – в 2,4 раза, или на 42,6 тонны.

За первые четыре месяца прошлого года Грузия экспортировала в Азербайджан 31,3 тонны виноградных вин стоимостью 133,1 тысячи долларов.

В январе – апреле текущего года товарооборот Грузии с Азербайджаном составил 335,60 миллиона долларов, что на 14 596,3 тысячи долларов (4,2 процента) меньше, чем годом ранее.

За отчетный период Грузия импортировала из Азербайджана товаров и продукции на сумму 183,41 миллиона долларов, что на 9,1 процента меньше, чем годом ранее.

Экспорт Грузии в Азербайджан увеличился на 2,6 процента в годовом исчислении – до 152,19 миллиона долларов.

В результате за первые четыре месяца этого года в товарообороте Грузии с Азербайджаном образовалось отрицательное сальдо в размере 31,21 миллиона долларов, что на 41,6 процента меньше, чем годом ранее.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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