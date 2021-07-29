БАКУ /Trend/ - Казахстан готов расширить экспорт несырьевых товаров в Татарстан.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева с заместителем премьер-министра, министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Зяббаровым.

Так, в ходе встречи стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и перспективы наращивания двустороннего товарооборота.

В частности, казахстанская делегация проинформировала министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана о возможности расширения номенклатуры экспорта из Казахстана на сумму 396,3 миллиона долларов. Перечень продукции включает в себя более 100 несырьевых товаров в различных отраслях.

«Мы предлагаем Татарстану рассмотреть возможность наращивания организации ввоза из Казахстана продукции пищевой промышленности, в частности: масла рапсового сырого, макаронных изделий, риса, сахара, кондитерских изделий и многого другого. Казахстан видит возможности сотрудничества практически во всех сферах и готов предложить татарстанскому потребителю широкий спектр качественных товаров», - сказал Торебаев.

По итогам встречи была достигнута договоренность «сверить часы» по развитию товаропроводящих систем.

Стороны приняли решение разработать Дорожную карту по расширению торгово-экономического сотрудничества и обмена опытом в различных сферах. В ближайшее время планируется создание Рабочей группы на экспертном уровне.