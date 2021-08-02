На азербайджанском портале онлайн-продаж будет применена скидка до 50%

БАКУ /Trend/ - На портале www.kobmarket.az , созданном при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана в целях расширения возможности онлайн-продаж предпринимателей, в частности субъектов микро- и малого бизнеса, а также позволяющем пользователям использовать единую систему оплаты и службы доставки, будут применены скидки.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, каждый покупатель сможет шестого августа воспользоваться на портале скидкой до 50%. В рамках кампании доставка по Баку всех заказов будет осуществляться бесплатно.

Отметим, что на вышеуказанной торговой платформе функционирует свыше 50 онлайн-магазинов, где размещено более 700 наименований товаров. На последующем этапе на портале, наряду с продукцией, будут размещены и услуги.

(Перевод: Турал Гараджаев)