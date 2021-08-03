Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии

БАКУ / Trend / - Медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных экспортных товаров Грузии с января по май 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

По предварительным данным, автомобили были основным товаром импорта с января по май 2021 года.

Доля основных товарных групп в экспорте:

- руды и концентраты медные – 327,2 миллиона долларов США (21,3 процента от общего объема экспорта);

- легковые автомобили – 165,5 миллиона долларов (10,8 процента);

- ферросплавы – 144,3 миллиона долларов (9,4 процента).

Основные импортные товары с января по май 2021 года в стоимостном выражении:

- легковые автомобили – 309,2 миллиона долларов (8,9 процента от общего объема импорта);

- нефть и нефтепродукты – 255,4 миллиона долларов США (7,3 процента);

- руды и концентраты медные – 233,9 миллиона долларов (6,7 процента).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)