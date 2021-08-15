В Грузии наблюдается снижение объема просроченных кредитов

БАКУ / Trend / - В Грузии объем просроченных кредитов в июне 2021 года снизился на 100 миллионов лари (32,3 миллиона долларов) по сравнению с предыдущим месяцем, до 510 миллионов лари (164,9 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на Нацбанк Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 11 миллионов лари (3,5 миллиона долларов).

На начало года объем неработающих кредитов достиг 533 миллиона лари (172,3 миллиона долларов), что составляет 1,37 процента от общего ссудного портфеля. В аналогичном периоде прошлого года коэффициент просроченных кредитов составил 1,44 процента.

Нацбанк обязывает коммерческие банки резервировать 2 процента ссуд, что в 1,46 раза выше текущей ставки процентов по просроченным платежам.

Несмотря на экономический кризис, объем просроченных кредитов в 2020 году увеличился на 0,35 процента, до 1,48 процента. Отметим, что с декабря 2017 года коэффициент просроченных кредитов не превышал 2 процентов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)