Узбекских бизнесменов пригласили воспользоваться инвестиционным климатом промпарков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Узбекских бизнесменов пригласили воспользоваться благоприятным деловым и инвестиционным климатом промышленных парков Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство экономики, об этом говорилось в ходе визита посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова в Сумгайытский химический промышленный парк.

По данным ведомства, директор ООО «Сумгайытский химический промышленный парк» Эльшад Нуриев проинформировал посла о функционирующих в Азербайджане промышленных парках и кварталах, созданных для предпринимателей благоприятных условиях, применяемых для резидентов льготных механизмах и предоставляемых услугах.

Послу также представили информацию об агропарках, являющихся важным механизмом в развитии сельского хозяйства Азербайджана.

В свою очередь, Бахром Ашрафханов отметил, что Узбекистан, имеющий большой потенциал для расширения сотрудничества в области промышленности и переработки продукции сельского хозяйства, придает большое значение развитию связей с Азербайджаном.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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