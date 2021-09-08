Увеличен объем скорректированного бюджета Грузии

БАКУ / Trend / - Отчет об исполнении бюджета Грузии за 7 месяцев 2021 года показывает, что в этом году в госбюджет от приватизации поступило 95,7 миллиона лари ($30,7 млн).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Всего в этом году правительство планирует получить от приватизации 350 миллионов лари ($112,6 млн). Соответственно, в оставшиеся месяцы правительство должно получить от приватизации более 250 миллионов лари ($80,4 млн).



В проекте бюджета на 2021 год доходы, которые должны быть получены от приватизации, были определены в размере 150 миллионов лари ($48,2 млн). Однако в июле в скорректированном виде объем бюджета был увеличен на 200 миллионов лари ($64,3 млн).



Отметим, что 18 миллионов лари ($5,7 млн) было получено от продажи земли, а 77,8 миллиона лари ($25 млн) – от продажи других активов.



Параллельно правительство запустило новую волну приватизации. В августе Министерство экономики дополнительно выставило на продажу недвижимость на сумму 90 миллионов лари ($28,9 млн).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)