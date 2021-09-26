В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции
БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года в Азербайджане объем производства табачной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,6 процента - с 253,5 до 397,1 миллиона манатов, а алкогольных напитков - на 16,4 процента (с 302,6 до 352,1 миллиона манатов).
Как сообщает Trend, согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в отчетный период суммарный объем производства алкогольных напитков и табачной продукции, увеличившись за год на 193,1 миллиона манатов, или же 35 процентов, составил 749,2 миллиона манатов против 556,1 миллиона манатов годом ранее.
Производство напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь – август 2021 года):
|
Произведено в январе-августе 2021 года
|
Разница по сравнению с январем-августом 2020 года (в %)
|
Готовая продукция на складах на 01.09.2021 года
|
Водка, тыс. дал
|
944,7
|
83,0
|
272,2
|
Бренди (коньяк), тыс. дал
|
14,2
|
83,0
|
17,1
|
Вино, тыс. дал
|
512,2
|
в 3,1 раза
|
1060,2
|
Пиво, тыс. дал
|
3711,3
|
90,8
|
214,4
|
Безалкогольные напитки, тыс. дал
|
21938,0
|
115,9
|
662,4
|
Ферментированный табак, тонны
|
1146,9
|
37,0
|
1178,1
|
Сигареты и папиросы, млн штук
|
9071,1
|
184,4
|
907,3
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni