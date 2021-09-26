В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года в Азербайджане объем производства табачной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,6 процента - с 253,5 до 397,1 миллиона манатов, а алкогольных напитков - на 16,4 процента (с 302,6 до 352,1 миллиона манатов).

Как сообщает Trend, согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в отчетный период суммарный объем производства алкогольных напитков и табачной продукции, увеличившись за год на 193,1 миллиона манатов, или же 35 процентов, составил 749,2 миллиона манатов против 556,1 миллиона манатов годом ранее.

Производство напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь – август 2021 года):

Произведено в январе-августе 2021 года Разница по сравнению с январем-августом 2020 года (в %) Готовая продукция на складах на 01.09.2021 года Водка, тыс. дал 944,7 83,0 272,2 Бренди (коньяк), тыс. дал 14,2 83,0 17,1 Вино, тыс. дал 512,2 в 3,1 раза 1060,2 Пиво, тыс. дал 3711,3 90,8 214,4 Безалкогольные напитки, тыс. дал 21938,0 115,9 662,4 Ферментированный табак, тонны 1146,9 37,0 1178,1 Сигареты и папиросы, млн штук 9071,1 184,4 907,3

(Автор: Зейни Джафаров)

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