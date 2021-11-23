В 2022 г. ожидается рост капитала ООО Optimal Electronics более чем на 50%

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ожидается рост капитала ООО Optimal Electronics более чем на 50 процентов.

Об этом сказал директор ООО Ахад Аскеров в ходе аукциона по размещению облигаций компании на Бакинской фондовой бирже (БФБ), сообщает во вторник Trend.

«Этому будет способствовать наше сегодняшнее размещение облигаций. Приглашаю всех приобрести наши облигации», - сказал Аскеров.

В свою очередь, директор ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance» Интигам Сафаралиев заявил, что компания приглашает инвесторов к финансированию ООО Optimal Electronics.

«Рад, что ООО доверило размещение своих облигаций нашей компании», - сказал он.

Отметим, что на БФБ размещены 2,5 тысячи облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая на сумму 2,5 миллиона манатов со сроком обращения три года и по годовой ставке в 12 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)