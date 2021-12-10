В промзонах Азербайджана планируется дополнительно создать до 2 тыс. рабочих мест

БАКУ /Trend/ - В промышленных зонах Азербайджана планируется дополнительно создать 1 500-2 000 рабочих мест.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на брифинге, посвященном работе, проделанной в Сумгайытском химическом промышленном парке и промышленных зонах в Карабахе.

Он отметил, что в настоящее время в промышленных зонах Азербайджана работают 9 500 человек.

«Планируется создать дополнительные рабочие места для 1 500-2 000 человек. Сегодня в промышленных зонах Азербайджана производится продукция, которая ранее не выпускалась. Она не только продается на внутреннем рынке, но и экспортируется в страны дальнего зарубежья. У нас широкая география экспорта. Наша продукция поставляется в соседние Турцию и Россию, а также в страны Средней Азии, в Германию, Нидерланды, Польшу, Украину, Бразилию, Канаду, США и Китай», - сказал Нуриев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)