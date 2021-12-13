Инвестиции Швейцарии в экономику Азербайджана за 22 года оцениваются в $110 млн (версия 2)

(первая версия в 11:27)

БАКУ /Trend/ - Инвестиции Швейцарии в экономику Азербайджана за последние 22 года составили 110 миллионов долларов.

Об этом сказала в понедельник на пресс-конференции посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре, сообщает Trend.

Она отметила, что Всемирный банк является одним из главных исполнителей проектов, которые Швейцария финансирует в Азербайджане.

«В 2019 году мы отметили 20-летие международного сотрудничества Швейцарии и Азербайджана. В 1999 году, когда это сотрудничество только началось, акцент был сделан на гуманитарную сферу. Это было непосредственно связано с поддержкой беженцев и вынужденных переселенцев. По мере развития Азербайджана это сотрудничество направлено на реализацию долгосрочных проектов. Мы начали сотрудничать в сферах водной инфраструктуры, профессионального образования. К примеру, в 2000-2011 годах Швейцария оказала поддержку в размере четырех миллионов долларов в сфере восстановления кяхризов в Нахчыванской Автономной Республике. С дальнейшим развитием азербайджанской экономики наше сотрудничество стало расширяться в экономической и технической сферах. В целом за 22 года этого сотрудничества Швейцария вложила в экономику Азербайджана инвестиции в размере 110 миллионов долларов, которые были направлены на поддержку 90 проектов», - подчеркнула Пеневейре.

(Автор: Хаган Исаев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)