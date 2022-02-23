Туркменистан и Россия обсудили повестку предстоящего Каспийского саммита

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и его российский коллега Сергей Лавров в ходе встречи 22 февраля в Москве обсудили повестку дня VI Каспийского саммита, который пройдет в этом году в Ашхабаде, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

«Подготовка к VI Каспийскому саммиту в Ашхабаде выходит на финишную прямую. Рассчитываем, что в текущем году в гостеприимном Туркменистане мы сможем собраться и принять те решения, которые сейчас находятся в рамках переговоров», – сказал Лавров.

«Мы одинаково воспринимаем переговорный процесс, и уверен, что нам удастся согласовать хороший пакет итоговых документов», - отметил министр.

Первоначально VI Каспийский саммит планировалось провести в Туркменистане в 2021 году, но его перенесли на 2022 год.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)