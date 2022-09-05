Азербайджано-казахстанский деловой совет сыграет важную роль в сближении бизнеса двух стран

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-казахстанский деловой совет сыграет очень важную роль с точки зрения сближения предпринимателей двух стран.

Об этом сказал в интервью Trend исполняющий обязанности главы Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, ожидаются серьёзные сдвиги в торгово-экономическом сотрудничестве между странами.

"Между Азербайджаном и Казахстаном был подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных отраслях", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что другой важной ролью совета - предоставление информации как азербайджанской стороне, так и казахстанской. "Это информация об инвестиционных, экспортно-импортных проектах для того, чтобы развивались товарооборот и инвестиционные возможности. Конечно, есть проекты, над развитием которых нужно работать. Поэтому мы надеемся, что число компаний, входящих в совет, будет только расти", - добавил Абдуллаев.