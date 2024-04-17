Большинству развивающихся рынков необходимо внедрение инноваций, чтобы сократить разрыв с развитыми странами - МВФ

ВАШИНГТОН /Trend/ - Большинству развивающихся рынков необходимо внедрение инноваций, чтобы сократить разрыв с развитыми странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис в ходе брифинга по финансовому мониторингу (Fiscal Monitor), проведенного в рамках весенних встреч МВФ в Вашингтоне.

«Рост производительности снижается и в странах с формирующимся рынком. Разрыв в конвергенции между странами с формирующимся рынком и странами с развитой экономикой не исчезнет так легко и может даже увеличиться. Какие типы политики необходимы? Что касается финансового мониторинга, мы говорили о важности разработки налогово-бюджетной политики для того, чтобы иметь возможность оплачивать необходимые государственные инвестиции и достигать целей устойчивого развития. Мы также говорим об одном очень важном компоненте - инновациях и, в частности, внедрении технологий. Для большинства развивающихся рынков и развивающихся стран технологии, распространение или внедрение инноваций абсолютно важны для ускорения роста их собственной производительности, а также их долгосрочных перспектив роста», — сказала она.

Эра Дабла-Норрис отметила, что если бы страны с формирующимся рынком увеличили свои расходы на образование на один процентный пункт ВВП, это позволило бы ускорить передачу технологий, внедрение и ассимиляцию технологий из-за рубежа, а также могло бы повысить ВВП примерно на 2 процента в среднесрочной перспективе, а это довольно значительная цифра.

«Для них это может стать важным способом устранить своего рода дефицит навыков в цифровой сфере. Мы также говорим о важности улучшения качества инфраструктуры. Странам также необходимо будет обратить внимание на налоговый аспект вопроса и эффективную мобилизацию доходов для оплаты этих продуктивных инвестиций», — добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.